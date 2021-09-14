РИАМО - 14 сен. На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги изменится расписание поездов 20-30 сентября, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

График поменяется 20 – 24, 27 – 30 сентября в ночное время, с 22:30 до 05:30. Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В указанное время закроют первый путь на участке Курский вокзал – Люблино. Часть электропоездов проследует по другим путям.

Поезда на МЦД-2 между Курским вокзалом и Царицыно будут курсировать с увеличенными интервалами. У некоторых сократится маршрут – они проследуют от/до станций Царицыно, Люблино, Перерва, Подольск и Курского вокзала. Работы проведут ночью и рано утром – во время наименьшего пассажиропотока.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.