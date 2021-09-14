РИАМО - 14 сен. В трех аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском во вторник вечером задержали и отменили 35 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано и отменено по 4 рейса. В Домодедове 19 рейсов задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве 5 рейсов задержали.

Согласно онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский отменены и задержаны по 1 рейсу.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.