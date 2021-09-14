РИАМО - 14 сен. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какими более полезными продуктами можно заменить шоколад. Так, можно есть вместо шоколада сухофрукты и пастилу, сообщает Nation News.

«Относительно безвредными для фигуры я бы назвал сухофрукты, но при условии, что человек питается не только ими, но и потребляет всевозможные овощи и фрукты», — сказал Гинзбург.

Он уточнил, что из сухофруктов лучше выбрать курагу, чернослив, сушеные яблоки и груши.

В то же время, по словам диетолога, сейчас есть возможность купить очень хороший шоколад, который можно ничем не заменять. В таком шоколаде вместо сахара используют полезные сахарозаменители.

Шоколад также можно заменить пастилой, в которой нет сахара или патоки. Можно есть натуральную пастилу, но это не должен быть основной продукт питания. Избыток даже полезного сахара не принесет ничего хорошего для организма.

Сухофрукты и пастилу можно употреблять как перекус 1-2 раза в день. Такие сладости по чуть-чуть можно добавлять к каждому приему пищи. В то же время ориентироваться в данном вопросе стоит на состояние здоровья и тонус тела.

Гинзбург подчеркнул, что в любом случае сладкие перекусы в рационе следует уменьшить.