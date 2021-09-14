РИАМО - 14 сен. В России с конца сентября для пользователей Apple будет доступен сервис Apple Fitness+, такое заявление сделали на презентации новых гаджетов компании. Об этом сообщает Газета.ru.

Apple Fitness+ - это сервис для спортивных тренировок. С его помощью на разных гаджетах Apple можно смотреть видеотренировки. Руководят занятиями тренеры мирового класса.

Интеллектуальные функции данного сервиса позволяют просматривать фитнес-метрики, полученные с помощью Apple Watch, iPhone, iPad или Apple TV.

Во вторник Apple презентовал новый iPhone 13. В России данный гаджет будет стоить от 69 990 рублей, а iPhone 13 Pro – от 99 990 рублей.