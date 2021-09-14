РИАМО - 14 сен. После проверок Роспотребнадзора кальянную на Огородном проезде в Москве опечатали, там допустили множественные санитарные нарушения по Covid-19, сообщается на сайте столичного управления.

Выяснилось, что кальянная продолжает работать, несмотря на сохраняющийся запрет курения кальянов в общественных местах, введенный мэром в прошлом году.

Еще в заведении не соблюдали масочный режим, не соблюдалась социальная дистанция, сигнальной разметки на полу тоже не было.

Температуру тела сотрудников на входе тоже не мерили, не проводилось и обеззараживание воздуха.

Также не был организован дезинфекционный режим, неснижаемый запас дезинфицирующих средств не представлен.

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