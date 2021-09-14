РИАМО - 14 сен. Людям с небольшим достатком не следует брать в кредит новую дорогостоящую модель iPhone, чтобы не приучать себя к жизни в долг, сообщил РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар.

Во вторник Apple провела презентацию, на которой представила новые iPhone 13.

«Брать кредит на iPhone неразумно, если это не является какой-либо необходимостью. Если мы, например, говорим о предпринимателе, который решает очень много деловых задач именно через iPhone, использует те функции, которые важны для дела, то, возможно, стоит подумать (о кредите - ред.) и это действительно необходимо. Но если мы говорим про человека с небольшой зарплатой, то в большинстве случаев это неразумно», - сказал Гончар.

По мнению эксперта, покупка не должна превышать размер трех месячных зарплат. С этой точки зрения лучше сначала накопить деньги и только потом приобрести дорогой гаджет.

«Человек может, конечно, взять кредит, но эйфория от покупки проходит, остаются выплаты, и человек так или иначе приучает себя к долгам в той или иной форме. И если люди этого не замечают и продолжают жить в кредит, то тем самым они переступают тот порог, после которого они начинают жить непосредственно в долг. Иногда случается так, что выплаты по кредитам с учетом текущих расходов в месяц превышают размер заработной платы», - отметил Гончар.

Предзаказы на новые iPhone 13 стартуют 22 сентября, в продаже гаджеты будут с 24 сентября. iPhone 13 mini с объемом памяти 128 Гб можно будет купить за 69 990 руб., 256 Гб – 79 990 руб., 512 Гб – 99 990 руб. iPhone 13 с объемом памяти 128 Гб можно будет приобрести за 79 990 руб., 256 Гб – 89 990 руб., 512 Гб – 109 990 руб.

iPhone 13 Pro с объемом памяти в 128 Гб обойдется в 99 990 руб., 256 Гб – 109 990 руб., 512 Гб – 129 990 руб., 1 Тб – 149 990 руб. Минимальные цены на iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 128 Гб составят 109 990 руб., 256 Гб – 119 990 руб., 512 Гб – 139 990 руб., 1 Тб – 159 990 руб.