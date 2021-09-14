РИАМО - 14 сен. По нацпроекту «Жилье и городская среда» жители 4 аварийных домов в деревне Жуковка в Дмитровском округе готовятся к переезду в новое жилья, новоселье случится до конца года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Новостройка с квартирами для 28 семей переселенцев поставлена на кадастровый учет.

«В новый дом на улице Армейской, 96 переедут 28 семей. Это 101 человек. Всего будет расселено более 1,3 тыс. кв. м аварийного жилья», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

Дома, запланированные к расселению, расположены на улице Армейской, д.70, 71, 72 и 73.

Ключи от квартир новоселам планируется передать до конца года.