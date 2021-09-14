РИАМО - 14 сен. В городском округе Клин площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» оборудовали дополнительными стеллажами для буккроссинга и контейнером для приема текстильных изделий. Также сюда можно привезти старые игрушки и оставить их для обмена, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Буккросинг – обмен книгами между незнакомыми людьми – в наши дни пользуется широкой популярностью по всему миру. Можно принести на площадку в Клину прочитанную книгу и поставить ее на полку с надписью «Буккроссинг», а взамен взять заинтересовавшее издание.

Всего открыто 50 площадок «Мегабак» в 47 городских округах Подмосковья. На них установлены контейнеры для приема различных фракций вторичных материальных ресурсов - бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп и других отходов. По мере накопления соответствующих емкостей диспетчер площадки сообщает об этом компаниям-переработчикам, которые забирают отходы для утилизации.

Жители Московской области с энтузиазмом поддерживают «Мегабак», для некоторых участников сдача КГО стала семейной традицией: они еженедельно посещают площадку, сдавая накопленные отходы. Подрастающее поколение активно пользуется проектом, привозя на площадку ненужные и сломанные игрушки.

«Жители Подмосковья стали ответственнее относиться к вопросу утилизации отходов. Еженедельно объем сданных КГО стремительно растет, а значит на придомовых контейнерных площадках таких отходов становится все меньше. Все отходы с пунктов «Мегабак» обладают значительным утилизационным потенциалом и напрямую направляются на переработку», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Проект «Мегабак» был запущен в Подмосковье в конце 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работа проекта осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторсырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

Главная задача проекта - повысить экологическую грамотность жителей региона в части обращения с отходами, а также избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках.