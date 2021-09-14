РИАМО - 14 сен. iPhone 13 в России можно будет купить от 69 990 руб., iPhone 13 Pro – от 99 990 руб., сообщается на сайте Apple.

Так, iPhone 13 mini с дисплеем 5,4 дюйма и объемом памяти 128 Гб можно будет купить за 69 990 руб, 256 Гб – 79 990 руб, 512 Гб – 99 990 руб. Его можно купить в розовом, синем цветах, а также цветах «Темная ночь», «Сияющая звезда», (PRODUCT) RED.

iPhone 13 с дисплеем 6,1 дюйма в тех же цветах с объемом памяти 128 Гб можно будет приобрести за 79 990 руб., 256 Гб – 89 990 руб., 512 Гб – 109 990 руб.

iPhone 13 Pro с дисплеем 6,1 дюйма и объемом памяти в 128 Гб обойдется в 99 990 руб., 256 Гб – 109 990 руб., 512 Гб – 129 990 руб., 1 Тб – 149 990 руб. Минимальные цены на iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма с объемом памяти 128 Гб составят 109 990 руб., 256 Гб – 119 990 руб., 512 Гб – 139 990 руб., 1 Тб – 159 990 руб.

iPhone 13 Pro можно будет купить в небесно-голубом, серебристом, золотом и графитовом цветах.

Предзаказ на новые iPhone стартует с 22 сентября. В продаже устройства появятся с 24 сентября.