РИАМО - 14 сен. В Подмосковье продолжается цикл обучающих спецкурсов для самозанятых по наиболее популярным направлениям работы, 15 сентября начинается спецкурс «Обучу онлайн», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Он будет полезен не только для подмосковных самозанятых, но и для тех, кто только планирует ими стать.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что пандемия Covid-19 сильно изменила все аспекты жизнедеятельности, которые, с одной стороны, добавили в жизнь людей ограничения, а с другой – дали новые возможности.

«В частности, сегодня выросла актуальность организации онлайн-процессов, в том числе и обучения. Поэтому курс «Обучу онлайн» будет полезен для активных предпринимателей, которым интересны актуальные возможности для развития своего дела», - сказала Зиновьева.

Курс будет интересен тем, кто уже является экспертом и обучает онлайн, для тех, кто только планирует открыть свою онлайн-школу.

С учениками обсудят преимущества и подводные камни для самозанятых, совмещение своих проектов с разными сервисами, взаимодействие с клиентами и многое другое.