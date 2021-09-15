РИАМО - 15 сен. Рабочие завершили благоустройство территории детской городской клинической больницы им. Георгия Сперанского, которая находится в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры», - сообщил Бирюков.

Он отметил, что в рамках работ на данной территории сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов больницы от ощущения нахождения в медучреждении.

По его словам, в прогулочной зоне больницы появились теневой навес с качелями, кинетические фигуры, крутящиеся при ветре, площадь для отдыха с цветниками и скульптурами. Кроме того, для занятий спортом были установлены теннисные столы и тренажеры.

«Чтобы поддержать маленьких пациентов, на одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово «выздоравливай», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что композиция с данным словом видна из окон медучреждения.

«Надеемся, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться», - уточнил Бирюков.

Он отметил, что также была благоустроена природная зона у Нижнего Красногвардейского пруда, примыкающая к территории больницы. На ней появились цветники и кустарники, обновили беседки для отдыха, а также сделали удобные дорожки для прогулок.

Со стороны улицы Антонова-Овсеенко сделано декорирование ограждения кислородной станции, которое украсили 40-метровым панно со стилизованным изображением всех элементов благоустройства.​