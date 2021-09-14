РИАМО - 14 сен. В рамках третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Санкт-Петербурге, проведут межрегиональный марафон «Здоровье женщин – благополучие нации». Под эгидой марафона пройдут мероприятия, посвященные роли женщин в развитии общественного здоровья, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Марафон состоится 5 октября и станет уникальной площадкой для популяризации идей и ценностей здорового образа жизни, вовлечения максимально широкого круга граждан в проекты, посвященные общественному здоровью.

Откроет марафон пленарная сессия «Роль женщин в формировании здорового будущего». Трансляция всех мероприятий будет проходить на цифровой платформе «Женщины за здоровое общество». В течение дня на платформе представят итоги конкурса проектов женщин-лидеров «Женщины за здоровое общество», онлайн-лекции, семинары, вебинары, прямые эфиры с экспертами системы здравоохранения.

В этот день в регионах России пройдут различные форматы флешмобов, марафонов, офлайн- и онлайн-встреч с женщинами-лидерами в сферах здравоохранения и спорта.

В мероприятиях марафона могут принять участие все желающие.

Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 октября. Мероприятие является крупнейшей международной площадкой для обсуждения роли женщин в достижении целей устойчивого развития и формировании новых подходов к решению глобальных задач.

Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации и Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Организатор мероприятия – фонд «Росконгресс».