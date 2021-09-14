РИАМО - 14 сен. Во время осенней презентации Apple, которая прошла во вторник, был представлен iPhone 13 с защитой от воды и улучшенной батареей, сообщает Газета.ru.

Во время презентации компания также представила новые iPad, iPad mini, Apple Watch Series 7.

Глава Apple Тим Кук лично представил новинку. В смартфоне есть система из двух камер. Также представлены 5 новых цветов корпуса, супер-прочное водонепроницаемое стекло.

Кроме того, представлена долгожданная перемена в iPhone - «челку» уменьшили на 20%. Такие изменения внесены впервые с 2018 года.

У iPhone 13 процессор А15 bionic, который мощнее предыдущего. При съемке видео теперь доступен режим «Киноэффект» (Cinematic Mode) – это режим быстрой смены фокуса, как режим «Портрет» у фотографий. У новинки отмечают улучшенный дисплей и более мощный процессор. Новый смартфон представлен и в версии mini.

Также у смартфона возросло время работы аккумулятора. Например, у iPhone 13 оно на 2,5 часа дольше, чем у 12-й модели, а между mini-версиями разница составляет 1,5 часа в пользу представленной новинки.

Стоимость нового iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, а iPhone 13 — от 799 долларов. Можно приобрести версии на 128 ГБ и 512 ГБ.

Ранее компания выпустила аварийный программный патч, который устраняет уязвимость системы безопасности гаджетов перед шпионской программой Pegasus.