РИАМО - 14 сен. За последние годы в столице стали проводить больше таких высокотехнологичных операций, как трансплантация костного мозга и эндопротезирование суставов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отмечает, что врачи в своем деле пользуются самыми передовыми технологиями. Высокотехнологичную помощь на сегодняшний день оказывают в 40 городских стационарах. Собянин привел в пример НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где в распоряжении врачей появилось усовершенствованное оборудование для «Гамма-ножа».

«В четырех городских клиниках есть редкие роботизированные комплексы Da Vinci. С ними можно делать тончайшие малотравматичные операции», - добавил мэр.

Новейшее оборудование есть и в больнице Спасокукоцкого, в спинальном центре больницы имени Ворохобова и других.

На сегодняшний день городские сосудистые центры оснащают аппаратами для ЭКМО, КТ, МРТ и ангиографами.