РИАМО - 14 сен. В текущем году в 12 округах Московской области запланировано переселение почти 1,1 тыс. человек из 409 аварийных помещений общей площадью порядка 17,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

В подмосковном Минстрое прошло селекторное совещание по вопросу расселения аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе него обсуждались вопросы механизмов расселения и необходимости выполнения целевых показателей этого года в срок.

Работы будут проведены в Волоколамском, Дмитровском, Талдомском, Наро-Фоминском, Можайском, Раменском округах, а еще в Воскресенске, Егорьевске, Истре, Клину, Серпухове и Электростали.

Самый большой объем аварийного фонда, который планируют переселить в 2021 году, у Дмитровского округа, где должны переехать 379 человек из 139 аварийных помещений площадью 6,5 тыс. кв. м. На втором месте Волоколамск – 177 переселенцев, проживающих в 72 аварийных квартирах площадью около 2,7 тыс. кв. м. На третьем – Клин, где до конца года планируется переселить 141 человека из 58 помещений площадью порядка 3 тыс. кв. м.

Расселение аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на переселение выделяются по нацпроекту «Жилье и городская среда».