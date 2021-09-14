РИАМО - 14 сен. В селе Каменское Наро-Фоминского городского округа торжественно открыли стелу «Населенный пункт воинской доблести», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Это звание присвоили селу 2 года назад. Каменское впервые упоминается в 1325 году в духовной грамоте Ивана Калиты. Во времена Древней Руси село Каменское с каменным храмом было единственной крепостью, защищавшей Московское княжество с юго-запада.

Во время Отечественной войны 1812 года село также оказалось в центре событий. В тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Каменское опять встало на пути врага неприступной крепостью, защищавшей Москву.

В этом году в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» возле старейшей подмосковной церкви Николая Чудотворца появилась стела, призванная увековечить память защитников Отечества, отличившихся в сражениях, проходивших на территории села Каменское, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и героизм.