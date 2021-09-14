РИАМО - 14 сен. В новой Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины и ее 47-летнего сожителя, обвиняемых в истязании 11-летней девочки, об этом сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, с 2018 года по март 2021 года женщина-опекун и ее сожитель в поселении Щаповское систематически избивали ребенка. Сотрудники школы увидели синяки у девочки и обратились в полицию. Ребенок был госпитализирован.

«В ходе предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. По месту их жительства провели обыски. Оба обвиняемых арестованы», – сказала Иванова.

В настоящий момент уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.