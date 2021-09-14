РИАМО - 14 сен. В Одинцовском городском округе стартовал отопительный период – соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Андрей Иванов. В связи с похолоданием, которое ожидается в Подмосковье, начиная со среды, было принято решение подать тепло раньше срока, не дожидаясь нормативных показателей температур, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Со среды обещают дожди и похолодание до +11 градусов. Чтобы в домах при такой погоде было комфортно, отопительный сезон в округе начинаем раньше срока – не дожидаясь нормативных показателей температур. Готовность котельных – 100%. С выходных «разгоняем» систему, заполняем контуры и уже завтра начнем подавать отопление в школы, детские садики и больницы», – сказал Иванов.

Он добавил, что до конца недели должно быть тепло и в каждой квартире.

«Прошу жителей округа оперативно сообщать, как идет подключение, и обеспечить доступ коммунальных служб для развоздушивания батарей», — отметил Иванов.

Также глава муниципалитета поручил принять все необходимые меры по утеплению входных дверей, чердаков, подвалов, тамбуров, мусоросборников, окон, дверей лестничных клеток. Кроме того, необходимо постоянно наращивать техническую оснащенность аварийно-диспетчерских служб, совершенствовать их работу по контролю за поддержанием температурных и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Подробную информацию о старте отопительного периода можно получить по многоканальным телефонам «Одинцовской теплосети» 8 (495) 150-51-20 и 8 (495) 593-23-01.