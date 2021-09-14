РИАМО - 14 сен. Российский лидер Владимир Путин отметил важность сохранения сбалансированность бюджета, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше, шаг за шагом», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что следующие 3 года федеральный бюджет будет принимать новый состав Госдумы. Важно обеспечить преемственность, которая заключается в командной работе правительства и парламентских фракций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о формате участия Владимира Путина в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября.