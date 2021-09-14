РИАМО - 14 сен. До 27 сентября можно подать заявку на соискание II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации - 2021», сообщают организаторы премии.

На почетное звание смогут претендовать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, преподаватели, авторы проектов в сфере сохранения и развития русского языка и других родных языков народов страны, журналисты и блогеры и другие.

Премия присуждается по 7 номинациям. Среди них: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».

Также премию присуждают в номинациях «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)», «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

До 27 сентября соискателям и организациям, выдвигающим кандидата на соискание, следует направить в оргкомитет пакет материалов по электронной почте: premia@domnarodov.ru. Положение о премии размещено на сайте.

До 11 октября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по 3 лауреата в каждой номинации. В состав комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.

Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.