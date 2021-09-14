РИАМО - 14 сен. Компания Apple выпустила аварийный программный патч, который устраняет уязвимость системы безопасности гаджетов перед шпионской программой Pegasus, сообщает Газета.ru.

Данное обновление направлено на устранение уязвимости, связанной с возможностью хакеров напрямую заражать iPhone и другие гаджеты компании без каких-либо действий со стороны владельца устройства.

Данная уязвимость в технике Apple была выявлена исследователями шпионского программного обеспечения из Citizen Lab университета Торонто.

Специалисты считают, что внимательными к данной уязвимости нужно быть владельцам устройств Apple iOS, MacOS и WatchOS.

Программа Pegasus разработана компанией NSO Group (Израиль). Ранее с ее помощью хакеры взломали телефоны политиков и журналистов по всему миру.