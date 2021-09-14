РИАМО - 14 сен. Водители автобусов «Мострансавто» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Лучших водителей России определят по системе личного первенства в двух категориях подвижного состава: «Автобус большой вместимости» и «Автобус средней вместимости». Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

В течение нескольких дней конкурсантам предстоит демонстрировать знания правил дорожного движения на теоретическом экзамене по ПДД и навыки скоростного маневрирования на площадке, где для них подготовят специальную трассу. В перечень элементов, часть из которых нужно будет выполнить задним ходом, войдут «бокс», «круг», «эстафета», «колея», «автобусная остановка» и другие.

На состязаниях выступят победители и призеры корпоративного и областного соревнований: победители соревнований «Лучший водитель Московской области – 2021» Сергей Ермаков из МАП №5 г. Подольск и Дарья Подшивалова из МАП №4 г. Раменское.

«Наши сотрудники в этом году успешно выступили на областных соревнованиях, доказав, что они лучшие водители в Подмосковье. Это была в определенном смысле разминка перед всероссийскими состязаниями. Конечно, в Санкт-Петербурге конкуренция в борьбе за победу будет напряженной, но уверен, что наши конкурсанты покажут высокий уровень теоретической и практической подготовки. Результаты, которые участники продемонстрировали на конкурсах этого года, говорят, что шансы на победу у нас есть», – сказал гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Водители компании регулярно принимают участие в различных междугородних и международных соревнованиях по профессиональному мастерству.