РИАМО - 14 сен. Водители автобусов «Мострансавто» примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Лучших водителей России определят по системе личного первенства в двух категориях подвижного состава: «Автобус большой вместимости» и «Автобус средней вместимости». Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.
В течение нескольких дней конкурсантам предстоит демонстрировать знания правил дорожного движения на теоретическом экзамене по ПДД и навыки скоростного маневрирования на площадке, где для них подготовят специальную трассу. В перечень элементов, часть из которых нужно будет выполнить задним ходом, войдут «бокс», «круг», «эстафета», «колея», «автобусная остановка» и другие.
На состязаниях выступят победители и призеры корпоративного и областного соревнований: победители соревнований «Лучший водитель Московской области – 2021» Сергей Ермаков из МАП №5 г. Подольск и Дарья Подшивалова из МАП №4 г. Раменское.
Водители компании регулярно принимают участие в различных междугородних и международных соревнованиях по профессиональному мастерству.
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