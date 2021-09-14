РИАМО - 14 сен. В Московской области определили пять самых любимых приусадебных парков у туристов, среди них Марфино и Абрамцево, сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Среди непременных атрибутов русского усадебного искусства – каскад прудов, обильные плодовые сады и стилизованные под старину хозяйственные постройки.

Одна из самых популярных усадеб – Марфино. Главное, за что ее любят - двухарочный псевдоготический мост, белокаменная пристань, охраняемая двумя грифонами, и беседки-полуротонды, скрытые в тени вековых лип. В екатерининскую эпоху здесь собирался высший свет, а сейчас часто снимают фильмы.

Усадьба Абрамцево привлекает туристов скромным домом, мастерскими художников, которые похожи на древние терема, и беседкой в виде избушки на курьих ножках.

Одним из лучших произведений садово-паркового искусства России XVII-XIX веков считается усадьба Архангельское. Композиционно безупречный парк отражает вкусы и влияние различных традиций, заставляя вспоминать итальянские сады эпохи Возрождения и французские парки.

Любителям зелени понравятся Горки Ленинские. Классический ландшафтный дизайн по моде начала XIX века включает в себя и аллеи с дубами-великанами, и зеленые пруды, и открытые пространства.

Последняя в списке, но не последняя по популярности - усадьба Кривякино. Приусадебный парк появился здесь в середине XIX века. В прошлом году тут установили входные группы, беседки и ротонды, очистили пруды, сделали удобный пешеходный маршрут, сцену со зрительскими местами.