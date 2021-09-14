РИАМО - 14 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют территорию при помощи подмосковной системы «Безопасный регион», с ее помощью уже устранили 4026 нарушений чистоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала работы в системе Госадмтехнадзором Московской области приняты меры по 4599 нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 4026 из них уже устранено», - отметил глава подмосковного ведомства Олег Баженов.

Он уточнил, что за прошлую неделю в регионе выявлено 128 нарушений, из них 110 уже устранили.

На сегодняшний день на территории Московской области установлено 72 035 видеокамер системы «Безопасный регион», из них 380 «умных камер».

Видеокамеры системы «Безопасный регион» устанавливают на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах и в других оживленных местах.