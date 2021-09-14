РИАМО - 14 сен. Российский дизайнер Алена Ахмадуллина решила отметить 20-летие своего бренда Akhmadullina в крайне необычной локации — на сыроварне подмосковного фермера Олега Сироты в городском округе Истре.

Видео с показа опубликовал в своем Instagram Сирота.

Юбилейный показ бренда состоялся в коровнике, по которому под музыку вышагивали модели, а напротив гостей буренки в загонах спокойно жевали сено.

Юбилейная коллекция выполнена в концепции Escape: романтизация природы как убежища современного человека, уставшего от мегаполиса, а также возвращение к истокам — русская природа, бескрайние поля и сезон сбора урожая.

Основу коллекции составляет образ дымковской игрушки — яркие цвета, гипертрофированные объемы и сложные детали, которые контрастируют с пустынным пространством планеты.

Алена Ахмадуллина — российский дизайнер, основательница бренда Alena Akhmadullina, который появился в 2001 году в Санкт-Петербурге. В 2020 году произошел ребрендинг: название поменялось на Akhmadullina. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды бренда приобрели известность как в России, так и за рубежом.