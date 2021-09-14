РИАМО - 14 сен. В новой Москве открыли 2 новые дороги, речь идет о выезде из Московского к станции «Филатов луг» и связке между Киевским и Калужским шоссе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Выезд из Московского небольшой – чуть больше 2 км, но крайне важный», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он объяснил, что прежде жители ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут, что является колоссальной экономией времени.

«Новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счету. До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и 4 местные дороги», – добавил градоначальник.

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