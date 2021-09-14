РИАМО - 14 сен. Бывшему начальнику ОМВД России по городскому округу Чехов Андрею Большакову дали 7 лет и 3 месяца лишения свободы за взятки, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Решение вынес Серпуховской городской суд. Сроки также получили и подчиненные Андрея Большакова - Вадим Золотов и Андрей Кузнецов.

Выяснилось, что злоумышленники в 2018 году за общее покровительство и непроведение проверок в отношении коммерческой организации от ее представителя получили имущество на общую сумму более 160 тыс. рублей.

Золотов и Кузнецов по указанию Большакова потребовали от коммерсанта взятку в размере 200 тыс. рублей ежемесячно, пообещав не выявлять и не реагировать на возможные нарушения законодательства.

О незаконных действиях предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Во время обыска по месту жительства Большакова найдено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Золотова и Кузнецова приговорили к 7 годам лишения свободы каждого с лишением их специальных званий, а также запретом занимать определенные должности сроком на 3 года.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.