РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы во вторник организовали ярмарку вакансий, ее посетили более 200 человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 200 жителей посетили сегодня ярмарку вакансий и учебных мест, которая прошла в ДС «Триумф» Люберец. В ней приняли участие представители 40 организаций из Москвы и Московской области», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в настоящий момент в городском округе Люберцы более 3 тыс. человек официально имеют статус безработных.

«Еще в начале года этот показатель превышал отметку в 7 560 человек. Наша задача – оказать максимальную поддержку и помощь в трудоустройстве люберчан. Если у вас есть вопросы по данной теме, звоните по телефонам центра занятости: 8(495)503-15-63, 8(495)503-35-81, 8(495)503-15-77, 8(495)503-20-03», – добавил Ружицкий.