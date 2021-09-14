РИАМО - 14 сен. В Подмосковье прорабатывают вопрос предоставления льгот многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам на участие в программе социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он отметил, что также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил с инициативой, чтобы на федеральном уровне были предложены льготы малообеспеченным гражданам.
«Кроме того, «Мособлгаз» по поручению губернатора предоставляет беспроцентную рассрочку на 6 месяцев. Вы можете заключить договор и потом равными долями вносить плату», - заключил Баранов.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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