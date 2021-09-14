РИАМО - 14 сен. В Подмосковье прорабатывают вопрос предоставления льгот многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам на участие в программе социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Что касается льгот. В Московской области прорабатывается вопрос установки льгот на уровне региона для социально незащищенных - это многодетные семьи, пенсионеры, ветераны. Этот вопрос находится в высокой степени проработки. Думаю, что в ближайшее время будет такое решение принято», - сказал Баранов.

Он отметил, что также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил с инициативой, чтобы на федеральном уровне были предложены льготы малообеспеченным гражданам.

«Кроме того, «Мособлгаз» по поручению губернатора предоставляет беспроцентную рассрочку на 6 месяцев. Вы можете заключить договор и потом равными долями вносить плату», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>