РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В городском округе Люберцы пожилых жителей приглашают стать участниками регионального проекта «Активное долголетие», с октября зачисление в клуб будет автоматическим. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В клубе пожилым людям помогут бесплатно освоить компьютер, научат танцевать, рисовать и т. д. С октября зачисление будет автоматическим, когда женщине исполнится 55 лет, мужчине - 60 лет.

В рамках проекта в клубе «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, ул. Куракинская, 5 занятия проводятся по направлениям: история и искусство, компьютерная грамотность, рисование, обучение игре на струнных музыкальных инструментах, рукоделие, литературное мастерство, пение караоке, просмотр кинофильмов, спортивно-бальные танцы, скандинавская ходьба на стадионе «Торпедо», настольные игры, бассейн, экскурсии.

Дополнительная информация о занятиях в клубе - по телефону: 8(495) 554-61-21.

Проект «Активное долголетие» направлен на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Он стартовал в Подмосковье 1 октября 2019 года.