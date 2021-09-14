РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Для содержания дворов и общественных территорий городского округа Люберцы в осенне-зимний период закупили почти 16 т противогололедных материалов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для содержания дворов и общественных территорий городского округа Люберцы закуплено 15 985 кг противогололедных материалов. Подготовлены 111 единиц коммунальной уборочной техники и оборудования: комбинированных дорожных машин – 13 единиц, погрузчиков – 13 единиц, самосвалов – 14 единиц, снегопогрузчиков – 2 единицы, тракторов – 69 единиц», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в целях обеспечения своевременного содержания территорий в зимний период будут задействованы 1 246 дворников, из них: 1 141 – работники УК, 73 – сотрудники МУ «ОКБЖКХ», 32 – специалисты МБУ «Люберецкое ДЭП».

В округе надлежащее содержание дворовые территорий обеспечивают 64 управляющие организации, городских территорий – МУ «ОКБЖКХ», дорожной сети – МБУ «Люберецкое ДЭП».