РИАМО – 14 сен. Серию экскурсий по самым интересным производственным площадкам столицы провел департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Впервые свои двери в рамках проекта открыл Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщает пресс-служба МНПЗ.

В рамках экскурсий горожан пригласили бесплатно побывать на экскурсиях по заводам и фабрикам и познакомиться с технологиями производства в различных отраслях - от пищевой до космической.

Участники узнали, как и где производят конфеты, создают ювелирные украшения с помощью 3D-принтера, конструируют и изготавливают детали самолетов. Впервые свои двери в рамках проекта открыл Московский нефтеперерабатывающий завод. На экскурсии рассказали о результатах комплексной модернизации, благодаря которой предприятие на 80% обновило производство и на 75% сократило воздействие на окружающую среду.

пресс-служба проекта «Открой Моспром»

В ходе визита участники узнали о работе цифрового комплекса переработки нефти «Евро+», который один заменил сразу пять устаревших установок. Познакомились с технологиями очистных сооружений «Биосфера», которые помогают экономить водные ресурсы за счет замкнутого цикла водопотребления. Осмотрели строительные площадки будущего комплекса глубокой переработки нефти – в 2025 году он позволит повысить поставки топлива на рынок столицы.

«Проект «Открой#Моспром» существует с 2019 года. В первую очередь он был создан для того, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности. Еще одна важная составляющая – это профориентация студентов технических вузов и популяризация инженерных профессий. В этом году в проекте впервые принимает участие Московский нефтеперерабатывающий завод – на его примере можно узнать, как устроено современное производство, и какие передовые технологии сегодня могут быть внедрены в его работу», – отметил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Спирин.

С момента запуска проекта «Открой#Моспром» на столичных предприятиях проведено свыше 500 экскурсий, в них приняли участие более 14 тысяч человек.