РИАМО - 14 сен. Жители Московского региона, имеющие право на льготный проезд, смогут бесплатно ездить на метро, автобусах, МЦК, электричках и другом общественном транспорте на территориях Подмосковья и столицы, следует из соглашения, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.

Заключенное между правительствами Московской области и столицы соглашение будет действовать до конца 2023 года. Документ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Бесплатно ездить на общественном транспорте региона могут федеральные, региональные и городские льготники.

В частности, право на бесплатный проезд имеют ветераны ВОВ и иных боевых действий, пенсионеры, инвалиды I, II и III групп, дети-сироты, дети из многодетных семей и другие.

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