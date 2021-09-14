РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В двух образовательных учреждениях городского округа Люберцы 18 сентября пройдет первая акция «День семейного здоровья», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый проект Московской области «День семейного здоровья» включает проведение бесплатной диспансеризации и профессиональных осмотров. За одно посещение и родители, и дети смогут пройти весь комплекс исследований и получить врачебные рекомендации.

В городском округе Люберцы акция пройдет в школе №10 и в гимназии №18. Для пациентов будет организован комплекс обследований: анализ крови, ЭКГ, проверка остроты зрения и внутриглазного давления, а также осмотр и консультация терапевта и офтальмолога.

«Дни семейного здоровья» в городском округе Люберцы будут проходить 2 раза в месяц.