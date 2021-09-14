РИАМО - 14 сен. С начала этого года земельные инспекторы региона осмотрели с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» 134,5 тыс. участков, что более чем в 3 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Благодаря цифровизации земельного контроля работа муниципальных земельных инспекторов стала не только удобнее, но и эффективнее. В прошлом году при активном использовании риск-ориентированного подхода и мобильного приложения «Проверки Подмосковья» земельные инспекторы охватили 40,4 тыс. земельных участков», - сказал зампред правительства области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что с начала текущего года число охваченных осмотрами земель в три с лишним раза выше прошлогодних показателей. Только за август инспекторы осмотрели около 10 тыс. участков. Нарушения выявлены на 47,3 тыс. участков.

«С начала года нарушения на территории Подмосковья выявлены на 35% осмотренных земельных участках. При этом основным из них, как и прежде, является неиспользование земли, второе по популярности – нецелевое использование участков, третье место занимает отсутствие мер по борьбе с борщевиком Сосновского», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она пояснила, что не используют земли в области собственники 36,4 тыс. участков, используют не по целевому назначению - около 6,4 тыс. участков, не борются с борщевиком – на 5,6 тыс. участков.

По ее словам, на 2,7 тыс. участках не проводят должного ухода за землей. Кроме того, самозахват территории выявили на порядка 1,5 тыс. участков.

«Однако есть и плюсы - новых незаконных навалов мусора за последний месяц не выявлено», - добавил министр.

Больше всего земельных участков осмотрели в городских округах Солнечногорск (8,9 тыс.), Раменский (свыше 7,6 тыс.), Серпухов (6,3 тыс.), Клин (5,88 тыс.), Щелково (5,78 тыс.), Домодедово (5,4 тыс.), Воскресенск (свыше 5,26 тыс.).