РИАМО - 14 сен. Установка датчиков загазованности, которые сигнализируют об утечке газа, в обязательном порядке входит в программу социальной газификации в Подмосковье, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В социальной газификации по поручению губернатора мы в обязательном порядке предусмотрели установку датчиков и датчиков с клапанами», – сказал Баранов.

Он отметил, что обычный датчик в случае утечки газа при минимальной концентрации начнет подавать звуковой и визуальный сигнал, который услышат даже соседи. Его стоимость составляет в районе 1-1,5 тыс. рублей.

«Также есть датчик загазованности с клапаном. Дополнительно к звуковому сигналу датчик подаст импульс на клапан, он автоматически закроет подачу газа. С учетом монтажа данный комплект стоит в районе 7-8 тыс. рублей», – заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Ранее Баранов сообщал, что сотрудники «Мособлгаза» в рамках президентской программы социальной газификации газифицируют около 200 домовладений Подмосковья еженедельно.