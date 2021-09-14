РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник посетил котельную на улице Шевлякова и дал старт отопительному сезону в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В городском округе Люберцы стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло придет в больницы, школы, поликлиники и детские сады, потом - в жилые дома. Вместе с представителями АО «Люберецкая теплосеть» дали старт подаче тепла в котельной на улице Шевлякова в Люберцах», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что котельная обслуживает 30 МКД - это порядка 6 тысяч человек, детский сад, станцию юных техников, детскую художественную школу и ряд других объектов.

«Котельная работает в штатном режиме - она полностью готова к отопительному сезону, как и весь жилищно-коммунальный комплекс округа», - подчеркнул Ружицкий.