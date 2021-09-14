РИАМО - 14 сен. Отказаться от газоснабжения в новых многоквартирных домах предлагают в Подмосковье. Сейчас газ проводят в дома до 9-12 этажей, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Что касается нового строительства: Московская область вышла с предложением уходить от использования газа в многоквартирных домах», - сказал Баранов.

Он отметил, что на сегодняшний день газ проводят в дома высотой до 9-12 этажей.

«На наш взгляд, этот уровень нужно опускать еще ниже», - заключил Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа.

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