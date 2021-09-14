РИАМО - 14 сен. Сроки включения отопления в 2021 году в Москве оказались самыми ранними за последние 20 лет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Во вторник температура воздуха резко опустилась – сразу на 10 градусов, а со среды столбики термометров будут показывать значения на несколько градусов ниже нормы.

Примечательно, что включать отопление в соцучреждениях по заявкам начали в столице уже в первой декаде сентября. Например, в 2020 году отопление включили 28 сентября, а в 2019 году – 23 сентября. Самый поздний срок был зафиксирован в 2005 году – 11 октября.

Традиционно в полном объеме отопительный сезон стартует, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится на отметке плюс 8 градусов и ниже.

Однако из-за резкого похолодания и перепадов температур мэр Сергей Собянин принял решение о подаче тепла на все городские объекты досрочно.

«Все объекты подключим в установленные сроки», – сообщили в пресс-службе.

Ранее синоптики сообщали, что с каждым днем в Москве становится все холоднее, а температура соответствует началу октября. В начале следующей недели в Московском регионе ожидаются сильные дожди.

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