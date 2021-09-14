РИАМО - 14 сен. Газовые плиты требуют ответственного отношения со стороны жителей, управляющей компании, газовиков. При их выборе важно учитывать наличие функции газ-контроля конфорок, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он отметил, что ежегодно нужно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Это ключевой фактор, позволяющий во время диагностировать возникающую проблему.
«Современные газовые плиты оборудованы датчиками безопасности - датчиком пламени и автоматическим электромагнитным клапаном, который перекрывает подачу газа, тем самым страхует жителя от того, что будет загазованность помещения», - пояснил Баранов.
Он отметил, что жители многоквартирных домов зачастую зависят от сознательности соседей и управляющей компании. Обслуживание плиты нельзя проводить самостоятельно. Мало иметь договор на обслуживание плиты, нужно обязательно допускать к осмотру оборудования специалистов.
«За последний неделю, к сожалению, на территории страны произошло три ЧП. В том числе у нас в подмосковном Ногинске. Есть жертвы. Проблема системная, и ее необходимо решать совместными усилиями. И ответственность жителей должна расти, и власти, и газовики должны в это включаться», - заключил Баранов.
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