РИАМО - 14 сен. Газовые плиты требуют ответственного отношения со стороны жителей, управляющей компании, газовиков. При их выборе важно учитывать наличие функции газ-контроля конфорок, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Ключевые вещи в безопасности - это правильный подбор оборудования, это соблюдение норм и правил при монтаже оборудования, ремонте, а также при различных перепланировках», - заявил Баранов.

Он отметил, что ежегодно нужно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Это ключевой фактор, позволяющий во время диагностировать возникающую проблему.

«Современные газовые плиты оборудованы датчиками безопасности - датчиком пламени и автоматическим электромагнитным клапаном, который перекрывает подачу газа, тем самым страхует жителя от того, что будет загазованность помещения», - пояснил Баранов.

Он отметил, что жители многоквартирных домов зачастую зависят от сознательности соседей и управляющей компании. Обслуживание плиты нельзя проводить самостоятельно. Мало иметь договор на обслуживание плиты, нужно обязательно допускать к осмотру оборудования специалистов.

«За последний неделю, к сожалению, на территории страны произошло три ЧП. В том числе у нас в подмосковном Ногинске. Есть жертвы. Проблема системная, и ее необходимо решать совместными усилиями. И ответственность жителей должна расти, и власти, и газовики должны в это включаться», - заключил Баранов.