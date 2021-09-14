РИАМО - 14 сен. На Звездном бульваре в Москве завершился последний этап благоустройства сквера, там высадили деревья и кустарники, появились цветники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На участке Звездного бульвара от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе сделали детскую площадку с игровым комплексом в виде крепости, а также обустроили деревянную беседку с террасой и площадки со скамейками для тихого отдыха.

Также специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и создали дополнительные маршруты для прогулок, установили новые фонари.

Участок бульвара от Аргуновской улицы до улицы Годовикова благоустроили в прошлом году, а территорию между 6-м Новоостанкинским проездом и проспектом Мира – несколько лет назад.