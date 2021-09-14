РИАМО - 14 сен. Более 1,6 тыс. домов Подмосковья подключили к газу в рамках программы социальной газификации, программа в регионе идет с опережением графика, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Всего 1113 населенных пунктов должны быть полностью газифицированы в Московской области в этом году. Мы достаточно уверенно идем. На сегодняшний день уже выполнено 1610 домовладений, полностью газифицированы 174 населенных пунктов», - сказал Баранов.

Он отметил, что если ранее газ проводили в 200 домовладений за неделю, сейчас дошли до уровня в 300 домовладений. Ежесуточное прокладывается 7 км газопровода.

«Мы идем с опережении графика, но не расслабляемся», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>