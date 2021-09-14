РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области завершают плановую проверку хода строительства корпусов №№6 и 7 в ЖК «Люберцы Парк» на ул. 8 Марта в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строительство объекта ведется в графике. Застройщиком выступает ГК «ПИК ООО «РегионИнвест», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Объект включает в себя 2 жилых корпуса на 600 квартир общей площадью более 30 тыс. кв. м и встроенно-пристроенные помещения поликлиники для обслуживания взрослого и детского населения с полным комплексом лечебных отделений.

В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, пусконаладочные работы оборудования, в скором времени начнется установка оборудования поликлиники.

Прогнозируемая дата завершения работ – IV квартал 2021 года.