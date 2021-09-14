РИАМО - 14 сен. Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы, его пистолет изъят, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел возле ресторана на площади Тверская Застава 13 сентября. Между двумя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. СМИ сообщали, что одним из пострадавших стал солист рэп-группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный). Он отказался от подачи заявления.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска на Алтуфьевском шоссе по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы», - отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Изъятый пистолет направили на экспертизу. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».