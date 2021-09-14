РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В Люберцах по просьбе жителей округа заасфальтировали участок тротуара от остановки общественного транспорта до наземного пешеходного перехода, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава округа во вторник проверил ход работ на объекте.

«В городском округе Люберцы продолжается строительство и ремонт тротуаров. По просьбе жителей начаты работы по укладке асфальта на участке от остановки общественного транспорта до наземного пешеходного перехода в районе пересечения 1-го проезда Михельсона и ул. Ленина в Люберцах. Работы завершим до конца дня», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что участок небольшой, но тротуар там необходим для удобства жителей.

«Всего в этом году в округе отремонтировано 20 тротуаров. В настоящий момент проводится работа по формированию плана по ремонту дорог и тротуаров на 2022 год. Дорогие друзья! Если у вас есть пожелания или предложения по данному вопросу, оставляйте их под постом или отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.