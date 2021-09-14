РИАМО - 14 сен. В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске открыли долгожданную поликлинику, где смогут получать медпомощь 45 тыс. жителей. Губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с медиками и пациентами, которые рассказали, как важна для них поликлиника рядом с домом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы большое внимание уделяем здравоохранению и, прежде всего, хочу поблагодарить всех медиков. Для нас бесценно, когда приходят врачи с разных уголков страны и местные возвращаются после обучения. Запрос на здравоохранение – огромный. Сейчас стандарты и поликлиники, и стационара должны соответствовать самому высокому уровню», – сказал Воробьев.

Ранее взрослое население «Изумрудных холмов» обслуживалось в медучреждении, расположенном в 5 км от ЖК. А чтобы попасть к детскому специалисту, приходилось ехать 10 км. В новой поликлинике на месте будут все нужные врачи и служба неотложной помощи.

«В Московской области 120 тыс. человек ежедневно посещают поликлиники, нагрузка на первичное звено большая. Задача – пригласить врача, удержать его. У нас есть разные программы, очень надеемся, что они дадут медикам дополнительный стимул. Это не только льготная ипотека, сейчас мы рассматриваем и предоставление врачам участков земли. Будем делать акцент, прежде всего, на удаленные территории», – пояснил Воробьев.

Врач-терапевт открывшейся поликлиники Светлана Антонова отметила, что приехала работать в Подмосковье в 2017 году из Саратовской области.

«В «Изумрудных холмах» администрация города нам выделила жилье. А теперь я буду и работать рядом с домом. Поликлиника – изумительная. Для врачей созданы замечательные условия работы, для пациентов все очень удобно, отличная маршрутизация», – рассказала медик.

В 2021 году на территории региона открыли 6 медучреждений, до конца года заработают еще 4. В этом году также завершат капремонт в 11 поликлиниках.

«Наконец, у нас своя поликлиника и не нужно больше откладывать проверку здоровья на потом. Раньше для нас даже сдать кровь была целая история, приходилось ехать куда-то. Надеюсь, все врачи будут здесь, а «не раскиданы» по всему Красногорску», – сказала жительница микрорайона Олеся Серебрякова.