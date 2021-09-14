РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» открыли дополнительное окно для оказания услуги миграционного учета, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи со значительным увеличением количества посетителей, обращающихся за услугой продления миграционного учета иностранным гражданам, в отделе открыли дополнительное окно. Это позволит исключить образование очереди.

Принимающая сторона может записаться на прием в ведомство посредством портала государственных услуг.