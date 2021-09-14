РИАМО - 14 сен. Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева отметила, что проконтролировать уровень витаминов в организме можно с помощью лабораторных анализов, а чтобы восполнить их нехватку следует обратиться к специалисту. Об этом сообщает Nation News.

Она напомнила, что на нехватку тех или иных витаминов могут указывать самые разнообразные симптомы. К примеру, недостаток витамина B12 может привести к бледности, анемии, усталости и даже к предобморочному состоянию. Если своевременно не восполнить запас этого витамина, может пострадать нервная система.

«Есть признаки (нехватки витаминов - ред.): сухость волос, ухудшение состояния ногтей, зрения, аккомодации (способность глаз фокусироваться - ред.). Также к признакам нехватки витаминов относится шелушение кожи, тремор рук, жажда и так далее. Признаков очень много», — сказала Алексеева.

Она уточнила, что витамины можно восполнить после того, как человек сдаст анализы на микроэлементы.

«После этого нужно посоветоваться с эндокринологом, терапевтом. Сейчас очень много хороших пищевых добавок, витаминов, которые посоветуют конкретному пациенту. Самое главное — не пищевые добавки и витамины, получаемые извне, а те, что синтезируются организмом, те, что мы получаем из пищи», — сказала врач.

Специалист подчеркнула, что человеку важно наладить питание.