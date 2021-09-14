РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. Спортсменка из Котельников Алана Алборова в составе сборной России заняла 3 место на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года в командной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проходили в Люксембурге.

В утреннем блоке сборная России всухую обыграла голландцев (4:0), но в напряженном полуфинале со счетом 3:4 уступила туркам.

В финале россияне со счетом 4:1 одолели соперников из Польши. Победные баллы сборной принесли Сайхан Шабиханов (73 кг), Егор Андони (90 кг), Алана Алборова (свыше 70 кг) и Дмитрий Якушев (свыше 90 кг).

Чемпионами Европы стали дзюдоисты из Франции, победившие в главной встрече дня представителей Турции.

Юниоров ждет новый старт - первенство мира в Италии, которое пройдет с 6 по 10 октября в Олбии.

В следующем году континентальный чемпионат для спортсменов до 21 года состоится в чешской Праге.