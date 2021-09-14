РИАМО - 14 сен. Около 40 млн рублей бюджетных средств удалось сэкономить благодаря оптимизации работы Мособлдумы VI созыва. В частности, был сокращен аппарат думы, количество печатных документов и другие расходы. Об этом сообщается в презентации регионального парламента.

Московская областная дума VI созыва начала работу в 2016 году. Полномочия депутатов этого созыва истекают в сентябре 2021 года. VI созыв стал первым, где было сокращено количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе за зарплату — их стало 30 вместо 40.

С 2017 года Мособлдума проводит заседания три раза в месяц вместо четырех, на деятельность в муниципалитетах отведена полноценная неделя. Это дало парламентариям больше времени и возможностей для общения с жителями. За истекший период в рамках региональных недель депутаты провели порядка 70 тыс. мероприятий.

Еще одно новшество VI созыва — с конца 2017 года на заседаниях думы, помимо часа правительства, проводятся часы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. За это время представители МЧС и других ведомств выступили с докладами около 40 раз, что позитивно повлияло на информирование жителей о происходящем в Подмосковье.

«Для того, чтобы больше времени посвящать работе именно в своих избирательных округах, мы изменили регламент работы думы: вместо еженедельных обсуждений законов заседания стали проводиться три раза в месяц, а на деятельность в муниципалитетах была отведена полноценная неделя, которая совпадает с региональной неделей депутатов Госдумы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в итоге только в рамках этих «региональных» недель депутатами было проведено порядка 70 тысяч мероприятий.

«На практике это – больше контроля за ходом строительства и ремонта социальных объектов, больше приемов жителей, встреч с трудовыми коллективам. И – больше наказов, многие из которых мы потом трансформировали в те или иные законодательные изменения», - сказал спикер регионального парламента.

В своей работе депутаты Мособлдумы руководствуются принципом доступной и открытой власти, которая слышит людей и принимает законы для них.